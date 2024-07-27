الرئاسة الروسية : لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية " الكرملين "، "دميتري بيسكوف" اليوم السبت، أنه لا حديث عن التعبئة في روسيا في الوقت الراهن.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء سبوتنك الروسية - خلال إجابة بيسكوف على سؤال عما إذا كان هناك ما يكفي من المتطوعين للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة أو ما إذا كانت التعبئة قد تكون ضرورية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أكدت في وقت سابق، أن هيئة الأركان ليس لديها خطط للتعبئة في روسيا.

وقال نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية "فلاديمير تسيمليانسكي "، في سبتمبر 2023، إنه "يوجد ما يكفي من المتطوعين والجنود المتعاقدين لتنفيذ مهام العملية الخاصة"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن عدد الراغبين في الالتحاق بالخدمة التعاقدية تزايدت في الآونة الأخيرة.

وأكد تسيميانسكي أن جميع المجندين سيؤدون الخدمة في أراضي روسيا، ولن يرسل أحد منهم إلى القتال ضمن منطقة العملية العسكرية في أوكرانيا، أو إلى المناطق الجديدة في روسيا أو المشاركة هناك في أي مهام. ولفت إلى أن إجراءات التجنيد بموجب التعاقد ستستمر بالتعاون مع السلطات الحكومية الروسية.