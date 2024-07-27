مارسيل خليفة يغني لفلسطين في مهرجان جرش للثقافة والفنون

أحيا الفنان اللبناني مارسيل خليفة حفلا غنائيا، مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38.

وحضر الحفل كل من: هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، ورئيسة اللجنة العليا للمهرجان، وأيمن سماوي، المدير التنفيذي للمهرجان، والشاعر اللبناني زاهي وهبي.

وقدم خليفة خلال الحفل، مجموعة من أجمل القصائد والأغاني، داعما القضية الفلسطينية، منها: "في البال أغنية"، و"ريتا والبندقية"، و"أيها المارون" للشاعر الفلسطيني محمود درويش، و"منتصب القامة أمشي" للشاعر الفلسطيني سميح القاسم، و"إني اخترتك يا وطني" للشاعر الفلسطيني علي فودة.

وفي ختام الحفل، وجه خليفة رسالة صمود لأهل غزة في وجه الاحتلال الصهيوني، بأغنية "شدوا الهمة" للشاعر والكاتب اللبناني نبيل حاوي.