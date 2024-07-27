بوليتيكو: بايدن سيقترح تعديلات دستورية للحد من الحصانة القضائية للرؤساء الأمريكيين

ذكرت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصدرين مطلعين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يخطط إلى الكشف عن مقترح، يوم الاثنين، "لإجراء تعديل جذري" في المحكمة العليا.

وأضافت أن بعض تلك التعديلات المقترحة تتضمن الحد من الحصانة القضائية الممنوحة للرؤساء الأمريكيين وأخرين ممن يتولون مناصب أخرى في الإدارة الأمريكية.

ورجحت المصادر للصحيفة أن يتبنّى بايدن تحديد فترة ولاية لقضاة المحكمة العليا وفرض مدونة لقواعد السلوك المهني فيما وصفته "بوليتيكو" بـ "تحوّل جذري ملحوظ لرئيس قاوم لفترة طويلة دعوات لإجراء إصلاحات في المحكمة العليا".

كما من المتوقع أن يدفع بايدن نحو تعديلات دستورية تحد من الحصانات القضائية الممنوحة للرؤساء وغيرهم من المسئولين في مناصب أخرى، استجابة لأمر قضائي في الأول من يوليو الحالي بأن الرؤساء محصّنون من أي دعاوى تخص "تصرفاتهم الرسمية" خلال الفترة التي تولوا فيها مهامهم بالبيت الأبيض، وهي قضية تقدّم بها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

ونوهت المجلة إلى أن تفاصيل المقترحات ليست واضحة بعد، وأن المصادر التي تحدثت لبوليتيكو شريطة عدم الكشف عن هويتها أكدت أنها قد تتغير مستقبلا.

وذكرت المجلة الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن بايدن عن هذه المقترحات في رحلة إلى ولاية تكساس، حيث من المتوقع أن يلقي خطابا في أوستن.

ورفض البيت الأبيض طلب المجلة التعليق على الأمر، وحوّلها إلى تصريحات أدلت بها السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، يوم الخميس، أكدت فيها أن بايدن "يؤمن أنه إن كنت تتولى منصبا رفيعا، فإنه يجب أن تطبق عليك الشفافية والمحاسبة وأن تلتزم بأخلاقيات رفيعة".