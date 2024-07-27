وقعت أستراليا عقدًا بقيمة 2.2 مليار دولار أسترالي (ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكي) لمدة أربع سنوات مع شركة "إيه إس سي" المملوكة للدولة والمتخصصة في بناء الغواصات؛ بغرض تحديث الغواصات من فئة "كولينز" التابعة للبحرية الأسترالية.

وقال وزير الصناعات الدفاعية، بات كونروي - في بيان أوردته شبكة "ياهو فاينانس" المتخصصة في الشأن الاقتصادي اليوم السبت - إن العقد يعد جزءًا من تعهد الحكومة بالحفاظ على أسطول الغواصات من فئة "كولينز" الذي يعمل بالديزل والكهرباء باعتباره فعالا وذي قدرات رادعة.

وأضاف كونروي أن العقد سيضمن مباشرة الأمن الوظيفي لأكثر من ألف و100 عامل من ذوي المهارات العالية، مع تنفيذ العمل في ولايتي أستراليا الغربية وأستراليا الجنوبية.