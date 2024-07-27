صحة غزة: استشهاد 41 وإصابة 103 في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة

ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتكبت 4 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 41 فلسطينيًا، و103 مُصابين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن تحديث اليوم يرفع حصيلة ضحايا الحرب على القطاع والمستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 39258 شهيدا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، و90589 مصابا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت اليوم، مجزرة بمدرسة خديجة (نقطة طبية ميدانية) بمنطقة دير البلح نتج عنها 30 شهيدًا وأكثر من 100 مصاب، بينهم حالات خطيرة.

وبينت أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.