مجلس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يلائم كل شرائح المجتمع

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن كل المشروعات التي تنفذها الدولة بمنطقة الساحل الشمالي تتضمن مشروعات سكنية وخدمية تناسب كل شرائح المجتمع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «المهرجان» عبر شاشة «dmc»، مساء السبت، أنّ مشروع رأس الحكمة هو مشروع عمراني ضخم يلائم كل شرائح المجتمع.

وأوضح أن الدولة دائما ما تكون حريصة على توفير الخدمات بصورة متكاملة على النحو الذي يلائم كل الشرائح دون استثناء.

ولفت إلى أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة جاءت في إطار حرصه على متابعة المشروعات القومية التي يتم تنفذها.

وشدد على أن منطقة الساحل الشمالي الغربي تتسم بأنها منطقة حيوية كونها ترتبط بقطاع السياحة، وهو أحد القطاعات الأربعة الأساسية التي تعمل الحكومة على تنميتها خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل أيضًا الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.