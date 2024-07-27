تموين الدقهلية: ضبط أكثر من 100 مخالفة في حملات رقابية على الأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية، اليوم السبت، عدة حملات رقابية في مجالي المخابز والأسواق بمركز بلقاس وبندر المنصورة.

وأسفرت عن ضبط 101 مخالفة متنوعة منها 88 في مجال الرقابة على المخابز و13 مخالفة متنوعة فى مجال الرقابة على الأسواق.

وصرح مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية علي حسن، بأنه تم تنفيذ الحملات على عدد 150 مخبزا، وعدد من المستودعات ومحطات الغاز وشركات الجملة لمتابعة الأرصدة الاستراتيجية.

ونوه باستمرار الحملات التموينية لمكافحة الغش والفساد، فتح القنوات الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن" 16528" أو إرسال رسالة عبر الصفحة الرسمية لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية على فيس بوك.