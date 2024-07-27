 ارتفاع شهداء مجزرة مدرسة خديجة بدير البلح إلى 31 شهيدا - بوابة الشروق
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ارتفاع شهداء مجزرة مدرسة خديجة بدير البلح إلى 31 شهيدا

وكالة الانباء الألمانية
وكالة الانباء الألمانية

نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 2:37 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 2:37 م

أفاد مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع عدد شهداء الغارة الإسرائيلية على دير البلح إلى 31 شهيدا.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان صادر اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي
ارتكب "مجزرة جديدة" من خلال قصفه لمستشفى ميداني مُقام داخل مدرسة خديجة في دير البلح بالمحافظة الوسطى، حيث قصف الاحتلال المستشفى بثلاثة صواريخ من الطائرات الحربية المقاتلة الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 18 شهيداً وعشرات الإصابات.
وأضاف المكتب أن هذه المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تأتي في ظل إسقاطه للمنظومة الصحية وتدمير وإحراق المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، وفي ظل الضغط الهائل على الطواقم الطبية وما تبقى من غرف العمليات الجراحية، وفي ظل نقص المستلزمات الصحية والطبية، وفي ظل إغلاق المعابر أمام سفر الجرحى والمرضى وعدم إدخال الوقود، وفي ظل كارثية الأوضاع الإنسانية والصحية.


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