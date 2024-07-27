حبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط الليبية

أمر مكتب النائب العام في ليبيا، بحبس مدير سابق لإدارة التسويق الدولي في المؤسسة الوطنية للنفط بتهمة الضرر غير المبرر للمصلحة العامة.

وقال مكتب النائب العام، في بيان نشره على صفحته بموقع "فيسبوك" ليل الجمعة / السبت، إن "نائب النيابة بمكتب النائب العام بحث تقارير فحص الشأن المالي المرتبط بإدارة تصدير منتجيْ النفط والغاز خلال السنوات الممتدة من سنة 2011 حتى سنة 2017؛ فانكَشَفَ للمحقق حَيْد مسئول الإدارة عن مُقْتَضَيَات المصلحة العامة طوال سنوات سبع".

وأشار إلى أن المسئول التفت عن واجب تحصيل ثمن مستحق في حينه بلغ مليارين و712 مليونا و32 ألفاً و607 دولارات أمريكية؛ فتسبب بسلوكه في ضرر غير مبرر بالمصلحة العامة، رأى معه المحقق حبسه على ذمة القضية