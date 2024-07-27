الدفاع الروسية تدمر محطتين للحرب الإلكترونية ومخازن لأسلحة الطائرات والذخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن القوات الروسية استهدفت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.

وذكر بيان وزارة الدفاع الروسية - نقلته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية دمرت محطتين للحرب الإلكترونية ومخزنًا لأسلحة الطائرات ومخزنًا للذخيرة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 124 منطقة.

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية أسقطت 10 صواريخ من طراز "هيمارس" و81 طائرة مسيرة تابعة لنظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية نجحت في تحرير بلدة لوزوفاتسكوي بدونيتسك الشعبية.