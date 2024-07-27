إدراج مجموعة مدينة شفيرين السكنية بألمانيا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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أعلنت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال اجتماعها السادس والأربعين في نيودلهي، اليوم السبت، إدراج مجموعة مدينة شفيرين السكنية بشمال ألمانيا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.