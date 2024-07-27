محافظ الدقهلية يقرر غلق أحد المخابز البلدية لوجود نقص في وزن رغيف الخبز

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم السبت، غلق أحد المخابز البلدية بمدينة بلقاس والذي يقع بشارع أبورجيله أمام المحكمة؛ لوجود نقص شديد في وزن الخبز وتوزيع حصته على أقرب مخبزين له.

جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة بلقاس، عقب الانتهاء من جولته بمدينة المنصورة.

وأمر المحافظ، بتحرير محاضر مخالفة للمخبز أثناء جولته الصباحية، وتم اكتشاف أنها ليست الواقعة الأولى فوجب غلقه فورا؛ لأنه يتعمد التلاعب في وزن رغيف الخبز وبالتالي لا يصل الدعم كاملا إلى مستحقيه.

وشدد على أنه لا تهاون أبدا مع أي شخص يستغل ويسرق دعم الدولة للمواطن البسيط الذي أصبح رغيف الخبز هو شغله الشاغل، ويسعي لتوفيره من أجل أسرته ودورنا هو ضمان حصول المواطن البسيط على حقوقه.

وأكد المحافظ، أن رغيف الخبز يمثل شريان حياة بالنسبة للمواطن البسيط، والدولة حريصة كل الحرص على وصول الدعم إليه كاملا، ونعمل جميعا في الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال التنسيق مع الأجهزة المعنية على وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.

وشدد المحافظ، على أن جولاته المفاجئة على المخابز البلدية لن تتوقف حتى يلتزم أصحاب المخابز بالمواصفات المقرة ويصل الدعم لمستحقيه.