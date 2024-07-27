بيزنس إنسايدر: مصر تتصدر شمال إفريقيا في قائمة الدول الأكثر أمانا

تصدرت مصر قائمة دول شمال إفريقيا على مؤشر الدول الأكثر أمانًا في إفريقيا، خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق تصنيف نقلته مجلة "بيزنس إنسايدر" الإخبارية المتخصصة في الشأن الإفريقي والتي تصدر في لندن وبريتوريا.

ويقيس المؤشر المخاطر التي تواجه الأفراد في الدول بالاعتماد على ثلاثة عوامل أساسية، من بينها الحرب والسلام، والأمن الشخصي أي معدل الجريمة داخل الدولة، وخطر الكوارث الطبيعية التي تشمل (الانفجارات البركانية، والزلازل، وأمواج تسونامي) أو حتى احتمال حدوث جائحة جديدة، وكلما ارتفعت قيمة المؤشر دل على معدل خطر أعلى.

وذكر المؤشر أن مصر تتمتع بمؤشرات أمان عالية، موضحا أن قائمة دول شمال إفريقيا تضم أيضا تونس والمغرب والجزائر من بين أكثر الدول أمانًا في المنطقة.

ومن دول شرق أفريقيا، جاءت رواندا في المقدمة حيث تتميز بمؤشرات جريمة منخفضة نسبيًا ومؤشرات أمان عالية، ثم تلتها جمهورية موريشيوس، ثم إثيوبيا.

أما من جنوب القارة الأفريقية، فجاءت جمهورية زامبيا، حيث بلغ مؤشر الأمان في البلاد 54.0 نقطة.

فيما تواجه بعض البلدان في أفريقيا تحديات غريبة من نوعها تعقد مسألة تصنيفها على مؤشر الأمن والأمان، فعلى سبيل المثال، سجلت جنوب أفريقيا أعلى مؤشر للجريمة في منتصف العام الجاري بنتيجة 74.8 نقطة، في ست مدن بها من أصل 10.

تليها نيجيريا - الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في أفريقيا - والتي تعد ذات أعلى معدل للجريمة في القارة بنتيجة 66.7 نقطة، ثم تأتي بعد ذلك أنجولا في المرتبة الثالثة بنتيجة 66.1 نقطة.