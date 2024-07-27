وزيرة الداخلية الألمانية تؤكد عزمها طلب تنظيم أولمبياد 2040

فتح نجاح افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس، شهية وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر للتقدم بطلب لتنظيم أولمبياد عام 2040 في ألمانيا.

وفي أعقاب زيارتها للقرية الأولمبية، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نشعر بحماس شديد حيال حفل الافتتاح. رغم سوء الأحوال الجوية، كان ما نظمته فرنسا مذهلًا".

وأثنت فيزر، التي تتضمن حقيبتها الوزارية شؤون الرياضة ،على الفرنسيين قائلة: "ما أعجبني حقًا هو أن الفرنسيين هنا في باريس نظموا فعاليات رائعة في العديد من الأماكن، مما أتاح لكثير من السكان المشاركة".

وأضافت أن ألمانيا ستتبع هذا المعيار "إذا حصلنا على حق التنظيم لعام 2040".

وأشارت فيزر، إلى أن حماسة الرياضيين الفرنسيين تجاه الألعاب الصيفية في بلدهم جعلتها تشعر "برغبة أكبر" في أن تقدم ألمانيا طلبا لتنظيم الألعاب الأولمبية، وأعربت عن سعادتها الكبيرة بأن مجلس الوزراء اتخذ قرارا بهذا الأمر الآن.

وأكدت فيزر، أن تنظيم الألعاب الأولمبية في البلد المجاور جعل ألمانيا تدرك مواضع القيمة المضافة وما يمكن خلقه من هذا الأمر من تضامن وأجواء جيدة".

وأضاف أن من المهم أن نشرك السكان في هذه العملية ونوضح لهم المزايا وما يمكن أن يجلبه هذا الأمر لأي بلد.

وقالت إن هذا من واجبات السياسة أيضًا.