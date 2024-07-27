الأمن الروسي يحبط هجمات إرهابية في داغستان

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم السبت، عن اعتقال ثلاثة من سكان مدينة كاسبيسك الداغستانية خططوا لارتكاب أعمال إرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون والكنيسة الأرثوذكسية.

وقال الأمن الروسي في بيان له إنه "أحبط بالتعاون مع وزارة الداخلية الروسية، سلسلة جرائم إرهابية في أراضي جمهورية داغستان".

وأوضح البيان أنه "نتيجة للأنشطة التي تم تنفيذها في مدينة كاسبيسك، تم اكتشاف واحتجاز ثلاثة من السكان المحليين، وهم مواطنون روس من أتباع منظمة إرهابية دولية محظورة في أراضي روسيا، كانت لديهم نية لارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية ضد وكالات إنفاذ القانون، وكذلك كنيسة أرثوذكسية في مدينة كاسبيسك".

وحسب البيان، فقد تم العثور في أماكن إقامة المعتقلين في كاسبيسك على عبوات ناسفة وأسلحة وتعليمات خاصة بتنفيذ عمليات قتالية في المناطق الحضرية والحرجية.

وأشار البيان إلى أن المعتقلين "أدلوا باعترافات"، ورفعت هيئات التحقيق التابعة لهيئة الأمن الفيدرالية دعوى جنائية وتحقق فيها بموجب مواد "التحضير لعمل إرهابي" و"تنظيم جماعة إرهابية والمشاركة فيها"، و"إنتاج المتفجرات بصورة غير قانونية" من القانون الجنائي لروسيا.

وكانت السلطات أجرت عملية أمنية في كاسبييسك أمس الجمعة.