الإغاثة الطبية الفلسطينية تستنكر تواطؤ المجتمع الدولي مع الاحتلال الإسرائيلي

استنكر مدير جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية الدكتور عائد ياغي، تواطؤ المجتمع الدولي واستمرار صمته على الفظائع التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المواطنين في قطاع غزة.

وقال ياغي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم /السبت/ من القاهرة ـ إن "ما يحدث في قطاع غزة حرب إبادة حقيقية تقوم بها قوات الاحتلال سواء عن طريق القتل أو القصف اليومي المتواصل أو عبر الحصار المفروض ومنع إدخال المساعدات وتدمير البنية التحتية من مستشفيات ومدارس وغيرها".

وأشار إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تواجه تحديات كبيرة لتقديم الخدمات الاساسية الإنسانية للمواطنين في غزة في ظل شح المستلزمات الغذائية والطبية مع منع إدخال المساعدات إلى القطاع، واصفا الوضع الصحي والإنساني في غزة بـ"المأساوي" مع خروج أغلب المستشفيات عن الخدمة.

وأوضح أن جميع الخدمات التي تقدمها الإغاثة الطبية الفلسطينية غير كافية على الإطلاق لتلبية الرعاية الصحية الأولية لجميع المواطنين في غزة بسبب نقص العاملين في العمل الإنساني وشح الإمكانيات والمستلزمات الطبية للعناية بالمرضى والمصابين.

وحذر من أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يعرض جميع الأطفال لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد وانتشار المجاعة، داعيا في الوقت نفسه جميع المؤسسات الإنسانية للتدخل بشكل عاجل من أجل توفير والعمل على إدخال المواد الغذائية والحليب المخصص للأطفال في غزة.

وشدد على ضرورة وقف حرب الإبادة والمجازر التي ترتكب بحق الفلسطينيين وفتح جميع المعابر من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوفير الحماية الدولية اللازمة للطواقم الطبية وجميع المنشآت الطبية والسماح للمرضى والجرحى بالسفر بآمان لتلقي العلاج في الخارج.