الجيش الكويتي: تخريج الدفعة الأولى من طياري وفنيي ومشغلي طائرة البيرقدار TB2 التركيةً

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تخريج الدفعة الأولى من ضباط القوة الجوية بالجيش دورة (طياري وفنيي ومشغلي طائرة البيرقدار TB2) .

وقالت رئاسة الأركان الكويتية - في بيان اليوم / السبت / أن ذلك جاء خلال حفل أقامته شركة بايكار في مركزها التدريبي بمنطقة كيشان بتركيا - وإن الضباط اجتازوا الدورة التي استغرقت مدتها 4 أشهر بتخصصات مختلفة والتي تشمل طيارين وفنيين ورماة، ضمن برنامج تدريبي معد مسبقاً لإعداد الكوادر والأطقم الفنية والتشغيلية للطائرة من منتسبي القوة الجوية.

وكانت وزارة الدفاع الكويتية أبرمت في شهر يونيو من العام الماضي تعاقدها مع الجانب التركي لتوريد منظومة الطائرات بدون طيار من طراز "بيرقدار TB2" التركية وذلك عن طريق التعاقد المباشر بين حكومة دولة الكويت وحكومة تركيا ، بهدف تعزيز القدرات الدفاعية للجيش الكويتي .