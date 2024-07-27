علماء روس يكتشفون طريقة تسهل رصد الأجسام السماوية والنجوم

اكتشف علماء الفلك في جامعة "لومونوسوف" الحكومية الروسية طريقة تسهل رصد الأجسام السماوية والنجوم، والتمييز فيما بينها .

وأوضحت الجامعة في بيان نقله موقع روسيا اليوم ،اليوم السبت أن علماء الفلك بالجامعة اكتشفوا بصمات طيفية تميز الأقزام البيضاء عن النجوم النيوترونية ، مشيرة إلى أن هذه كانت إحدى المشكلات الرئيسية في الفيزياء الفلكية على مدى العقدين الماضيين.

وأكدت الجامعة أن هذا الاكتشاف يسهل عمليات رصد الأجسام الفضائية والتمييز بينها في حال كانت طبيعتها مثيرة للجدل أو غير معروفة ، حيث إن النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء توفر فرصة لدراسة خصائص المواد فائقة الكثافة التي لا تتواجد على الأرض، ومن المعروف أن هذه الأجسام السماوية مختلفة فيما بينها من حيث البنية الهندسية والفيزيائية، لكن عمليات رصدها وتمييزها قد تكون معقدة أحيانا.

وأضاف البيان:" تبين للعلماء أن النجوم النيوترونية والأقزام البيضاء في الأنظمة الثنائية للأشعة السينية تظهر اختلافات في المؤشرات الطيفية أثناء الانفجارات، وهذه الاختلافات ترجع إلى الظروف الفيزيائية المختلفة على سطحها. النجوم النيوترونية لها درجات حرارة أعلى، طاقتها تتراوح ما بين (1.1 و1.5 كيلو إلكترون فولت)، أما الأقزام البيضاء طاقة حرارتها تتراوح ما بين (0.1 و0.2 كيلو إلكترون فولت)، ويعكس السطح الساخن للنجم النيوتروني الأشعة السينية الصادرة عن القرص المتنامي، بينما يمتصها السطح البارد للقزم الأبيض. فهم طبيعة هذه الاختلافات تجعل من السهل التمييز بين هذين النوعين من الأجسام السماوية عند رصدها بالتلسكوبات المدارية عالية الدقة".