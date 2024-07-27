حماس: مجزرة مدرسة خديجة تؤكد انسلاخ إسرائيل عن كل قيم الإنسانية

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نددت حركة المقاومة (حماس) بالمجزرة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بمدرسة خديجة في دير البلح وسط قطاع غزة، وخلفت عشرات الشهداء والجرحى.

وقالت حماس إن المجزرة "جريمة تؤكد انسلاخ العدو عن كل قيم الإنسانية وتحديه لكل قوانين الحروب".

وأضافت أن "الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين دون أي رادع وبغطاء إجرامي توفره الإدارة الأميركية".

ودعت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة "للخروج عن سياسة الصمت واتخاذ خطوات لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه".

وقال المكتب الإعلامي الحكومي "من بين شهداء مجزرة المستشفى الميداني بمدرسة خديجة بالمحافظة الوسطى 15 طفلاً و8 نساء".