 الرئيس السيسي يهنئ المالديف بذكرى يوم الاستقلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يهنئ المالديف بذكرى يوم الاستقلال

أ ش أ
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 5:09 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 5:09 م

بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

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