الرئيس السيسي يهنئ المالديف بذكرى يوم الاستقلال

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بعث السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور محمد مويزو، رئيس جمهورية المالديف ، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.