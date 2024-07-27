القناة 12 العبرية: الجيش لا يعرف كل شيء عن أنفاق حماس بعد 9 أشهر من الحرب

أفاد ضابط إسرائيلي، لـ قناة 12 العبرية، بأن أنفاق حماس كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر.

وأضاف في تصريحات للقناة، أن حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن، متابعًا: "لا نعرف حتى الآن الصورة كاملة، وليست لدينا قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".

وأكد أن حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق، متابعًا: "فوجئنا بقدرة حماس الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق".

وذكر أن حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائلها اللوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض.

وأكد أن التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلبان قتالا مستمرا وطويل الأمد.

إذا انشغلنا بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى.

ونقلا عن القناة الـ12 الإسرائيلية، فإن الجيش لا يعرف كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة بعد 9 أشهر من الحرب.