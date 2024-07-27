قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني، إن الهدف من حملة «إيد واحدة» الوصول إلى 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.

وأضافت في تصريحات لقناة «إكسترا نيوز»، اليوم السبت: «نحن بصدد حدث ضخم بحجم ما يتم تقديمه وعدد المشاركين، وعدد المحافظات التي يغطيها حيث يشمل 27 محافظة».

وأشارت إلى أنه تم العمل على توحيد قاعدة بيانات الأسر الأكثر احتياجا، مؤكدة استقلالية المجتمع المدني، وقالت: «لا نتدخل في عملهم ولكن ننسق الجهود».

وتابعت: «منذ إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، منذ عام 2022، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو دائما يعمل على مساعدة الدولة، في الجهود التنموية للأسر الأكثر احتياجا، وهناك الكثير من المبادرات التي تم إطلاقها مثل ازرع وستر وعافية وفرح قلبي" بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني».

وأكدت أن حملة «إيد واحدة» تأتي بالتعاون مع وزارة التضامن ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر، والهدف من الحملة هو الوصول إلى 1.5 مليون أسرة حتى نهاية العام.

وكانت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد أعلنت انطلاق الحملة التنموية الشاملة تحت عنوان «إيد واحدة» اعتبارًا من اليوم السبت والتي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري، وذلك لخدمة مليون و500 ألف أسرة من الأسر الأكثر احتياجا.