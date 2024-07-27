عقوبات قاسية على منتخب كندا بعد واقعة التجسس في الأولمبياد

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مساء اليوم السبت، عن العقوبات الصادرة ضد المنتخب الكندي، بداعي تورط 3 أعضاء بالجهاز الفني في قضية التجسس على تدريبات نيوزيلندا.

وقرر فيفا خصم 6 نقاط من رصيد منتخب كندا، الذي حقق انتصار في مباراته الأولى أمام نيوزيلندا يوم الخميس الماضي، ليتواجد بذلك في المركز الأخير بالمجموعة الأولى في أولمبياد باريس برصيد «-3».

كما فرض فيفا غرامة مالية على الاتحاد الكندي لكرة القدم بقيمة 200 ألف فرانك سويسري، بالإضافة إلى إيقاف الثلاثة المتورطين عن النشاط الرياضي لمدة عام واحد، وهم، جوزيف لومباردي محلل الفيديو، وجاسمين ماندر مساعدة المدرب، والمديرة الفنية الإنجليزية، بيف بريستمان.

وأوضح فيفا في بيانه الصادر، مساء اليوم السبت: «تم اتخاذ هذا القرار بسبب احتمال أن تؤثر نتيجة الإجراءات، على تطوير بطولة كرة القدم النسائية الأولمبية الجارية، وبهدف حماية حقوق المدعى عليهم».