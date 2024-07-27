مسئول إسرائيلي: حماس تخوض معركة منظمة بفضل الأنفاق

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله إن حماس خاضت معركة دفاعية منظمة من تحت الأرض بفضل الأنفاق، مضيفاً أنها "كشبكة عنكبوت إذا قطعت واحدا فهناك أنفاق بديلة ويمكن أن تستمر".

وأضاف المسئول العسكري الإسرائيلي أن "حماس تمكنت من الاختفاء تحت الأرض وشنت هجمات مفاجئة بشكل متزامن"، موضحا: "لا نعرف حتى الآن الصورة كاملة، وليست لدينا قبضة كاملة ومحكمة على مشروع الأنفاق برمته".

وتابع: "فوجئنا بقدرة حماس الهندسية كالمصاعد وفهم التربة وكيفية ترابط الأنفاق. حماس عرفت كيفية نقل المقاتلين ووسائلها اللوجستية إلى أي منطقة بغزة من تحت الأرض".

وأشار إلى أن "التفكيك الشامل لحماس وإعادة تشكيل الواقع الأمني يتطلبان قتالا مستمرا وطويل الأمد"، موضحا أن "إذا انشغلنا بتدمير كل الأنفاق في غزة فسيستغرق ذلك سنوات عديدة أخرى".

في السياق ذاته، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "الجيش لا يعرف كل شيء عن مشروع الأنفاق في غزة بعد 9 أشهر من الحرب".