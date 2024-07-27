أعلن محافظ كفرالشيخ، الدكتورعلاء عبد المعطي، رفع 1635 طنًا من القمامة في حملات للنظافة ، ورفع الإشغالات وتقليم وتجميل الاشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة، بمراكز ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ في بيان اليوم السبت على تكثيف الحملات اليومية لرفع مستوى النظافة، وضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، بجانب متابعة عمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي ، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً.

ومن جهة أخرى أعلن المحافظ عن تحرير 15 محضرا لمخالفات تموينية متنوعة بمركز ومدينة الحامول، ومركز ومدينة بلطيم، في حملات مكبرة للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى.

وأوضح المحافظ أنه تم تحرير 10 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية بمركز ومدينة الحامول، فضلا عن تحرير 5 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية بمركز ومدينة بلطيم ، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114.