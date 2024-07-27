إجلاء أكثر من 27 ألف شخص في شمال شرقي الصين بسبب إعصارجايمي

أعلنت مديرية مكافحة الفيضانات والإغاثة من الجفاف بمقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين، صباح اليوم السبت، إجلاء أكثر من 27 ألفا من سكان المقاطعة، بسبب إعصار جايمي.

وذكرت المديرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أن هطول الأمطار الغزيرة الناجمة عن الإعصار جايمي، الإعصار الثالث هذا العام، تسبب في ارتفاع منسوب المياه في 40 خزانا في جميع أنحاء المقاطعة، مبينة أنه يتم تصريف المياه من هذه الخزانات الآن بشكل منظم.

وأضافت أنه من المتوقع أن تتعرض معظم المناطق في مقاطعة لياونينج لأمطار غزيرة وعواصف مطيرة اعتبارا من صباح غد الأحد حتى يوم الثلاثاء القادم.

وتابعت المديرية أن المقاطعة نظمت عمليات تفتيش ودوريات على طول السدود، استعدادا للفيضانات المحتملة وللحد من مخاطر الكوارث.

وكانت وزارة إدارة الطوارئ قد رفعت أمس الجمعة، الاستجابة الطارئة للفيضانات من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث في المقاطعة، وذلك في أعقاب إعصار جايمي.