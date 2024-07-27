ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم مخدرات تقدر بمليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

تم ضبطهم، وبحوزتهم (15 كيلو لمخدر الهيدرو، كمية لمخدري الحشيش والآيس"الشابو"، 2 قطعة سلاح أبيض).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا.

ياتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشأ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.