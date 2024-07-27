 الدقهلية.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة مليون جنيه - بوابة الشروق
السبت 27 يوليه 2024 12:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الدقهلية.. سقوط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات بقيمة مليون جنيه

مصطفى عطية
نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 12:42 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 12:42 م

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على 3 عناصر إجرامية بالدقهلية بحوزتهم مخدرات تقدر بمليون جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية") بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.
تم ضبطهم، وبحوزتهم (15 كيلو لمخدر الهيدرو، كمية لمخدري الحشيش والآيس"الشابو"، 2 قطعة سلاح أبيض).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون جنيه تقريبا.
ياتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشأ.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك