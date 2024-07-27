جيش الاحتلال يأمر المواطنين بإخلاء جنوب خان يونس

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه يعتزم توسيع عمليته في خان يونس، موجهاً أوامر لعشرات الآلاف من المواطنين في غزة في منطقة المواصي في الجنوب إلى إخلاء المنطقة.

وقال جيش الاحتلال، في بيان له، إنه "بسبب إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل من الأحياء الجنوبية لخان يونس، أصبح البقاء في هذه المنطقة خطيرا. لذلك، في هذا الوقت سيتم تعديل المساحة"، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن التعديل يتعلق بمعلومات مخابراتية دقيقة تفيد بأن حركة حماس قد حددت بنى تحتية عسكرية.

يُذكر أنه قبل أسبوع بدأ الاحتلال عملية عسكرية أخرى في خانيونس وحينها قلّص المنطقة التي يزعم أنها إنسانية.