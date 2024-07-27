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أعداد جريدة الشروق
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السفيرة مشيرة خطاب: الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين


نشر في: السبت 27 يوليه 2024 - 11:45 م | آخر تحديث: السبت 27 يوليه 2024 - 11:45 م

قالت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنّ هدف النظام أو القانون هو حماية المجتمع ، ومحاكمة مرتكبي الجرائم، لكن الأهم هو تأهيلهم ودمجهم مرة أخرى في المجتمع.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، مساء السبت، أنَّ هناك ضرورة للتصميم على تنفيذ مبادئ حقوق الإنسان والسعي لإحراج الدول الغربي، من خلال الدعوة لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال.

وأوضحت أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو إقامة الدولتين، لكي يعيش الشعب الفلسطيني في دولة تملك مقومات الدولة، وليس في كيان هش.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ذهب إلى الولايات المتحدة في محاولة للاستفادة من الوضع السائل في الولايات المتحدة الأمريكي، خاصة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي جو بادين من الانتخابات الرئاسية.

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