محافظ الدقهلية يكرم وكيل الصحة قبل توليه منصبه الجديد بالقاهرة

كرم اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة الصحة والسكان، بعد القرار الوزاري الذي اعتمده الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بنقله وكيلاً لوزارة الصحة بمحافظة القاهرة.

وأهدى محافظ الدقهلية وكيل وزارة الصحة درع المحافظة، تقديرًا لجهوده خلال الفترة الماضية، ومشاركته في الفعاليات، ودفعه وتيرة العمل بمديرية الصحة، مشيدًا بدوره خلال فترة عمله بالدقهلية، ومتمنيًا له التوفيق في منصبه الجديد، والاستمرار في التميز وخدمة المواطنين.

وقدم الدكتور تامر مدكور الشكر لمحافظ الدقهلية على حرصه ودعمه المستمر خلال فترة عمله بالمديرية، في تنفيذ مهام وخطط القطاع الصحي، بما يعود بالنفع على المواطنين ويحافظ على صحتهم وسلامتهم.



