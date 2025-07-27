 إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 27 يوليه 2025 - 10:59 ص | آخر تحديث: الأحد 27 يوليه 2025 - 10:59 ص

أصيب شخصين بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى بمنطقة أطفيح في محافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه خلال سير سيارة اختلت عجلة القيادة بيد السائق، مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصين، نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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