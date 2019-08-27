تظاهرات للطلاب في كشمير الباكستانية ضد قرارات الهند

تظاهر أكثر من ألف طالب في الجانب الباكستاني من إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند اليوم الثلاثاء؛ رفضا للقرار الهندي بإلغاء الوضع الخاص للجانب الواقع تحت سيطرتها من الإقليم.

وذكرت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية أن التظاهرة تمت في عاصمة الجانب الباكستاني مظفر اباد، وأن المتظاهرين رددوا هتافات مطالبة بالحرية، كما أدانوا ما وصفوه بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الهند.

تأتي التظاهرة بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بإلقاء الضوء على قضية كشمير دوليا، ومن المقرر أن يوجه خطابا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم.

يذكر أن التوترات تصاعدت بين باكستان والهند بعد قرار الأخيرة بداية الشهر الجاري إلغاء الوضع شبه المستقل للإقليم والمستمر منذ عقود فيما أعلنت باكستان خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع الهند وتعهدت بالدفاع عن القضية أمام المجتمع الدولي.