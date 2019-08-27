فصائل المعارضة السورية تستعيد السيطرة على بلدات في ريف إدلب

استعادت فصائل من المعارضة السورية السيطرة على مناطق في ريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد معارك مع القوات الحكومية السورية.

وقال الناطق باسم جيش العزة التابع للجيش السوري الحر، مصطفى معراتي، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "فصائل المعارضة انتزعت السيطرة على عشر مناطق في ريف إدلب الجنوبي بعد هجوم شنته فجر اليوم الثلاثاء على محاور تل مرق والسلومية والجدوعية وشم الهوى وغيرها بريف إدلب الجنوبي الشرقي، وسط فرار عناصر القوات الحكومية والروسية الخاصة"، لافتا إلى أن "فصائل المعارضة دفعت مئات المقاتلين على خطوط الجبهات مع القوات الحكومية في ريف إدلب".

وأكد معراتي "سقوط عشرات القتلى والجرحى من القوات السورية والروسية في استهدافهم بسيارتين مفخختين على محور السلومية وأبو دالي، فضلا عن خسائر أخرى مادية".

وأقر مصدر مقرب من القوات الحكومية السورية بهجوم فصائل المعارضة واستعادتهم لمناطق في ريف إدلب.

وقال المصدر، لـ(د.ب.أ)، إن "وحدات من الجيش تصدت لهجوم واسع شنته المجموعات المسلحة على تل مرق وشم الهوى والسلومية ودمرت عربتين مفخختين قبل وصولهما إلى مواقع الجيش".

وذكر المتحدث باسم قاعدة حميميم الروسية في سورية أليكسندر إيفانوف عبر موقع تلجرام أن "القوات الجوية الروسية تشارك في صد هجوم الإرهابيين على مواقع القوات الحكومية في محور أبو دالي بريف إدلب الجنوبي الشرقي".