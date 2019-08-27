 بوتافوجو يتعادل مع شايبكوينسي بالدوري البرازيلي - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 11:08 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

بوتافوجو يتعادل مع شايبكوينسي بالدوري البرازيلي

د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:00 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 11:00 ص

سقط بوتافوجو في فخ التعادل السلبي مع شابيكوينسي فجر اليوم في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مقابل 14 نقطة لشابيكوينسي في المركز السابع عشر بجدول المسابقة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك