بوتافوجو يتعادل مع شايبكوينسي بالدوري البرازيلي

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سقط بوتافوجو في فخ التعادل السلبي مع شابيكوينسي فجر اليوم في ختام مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري البرازيلي لكرة القدم.

ورفع بوتافوجو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع مقابل 14 نقطة لشابيكوينسي في المركز السابع عشر بجدول المسابقة.