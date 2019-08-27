حزب نمساوي يطلب من المفوضية الأوروبية إلغاء الضوابط الحدودية بين دول الاتحاد

تقدم حزب (نويس) النمساوي بشكوى إلى المفوضية الأوروبية اليوم يطالب فيها بإلغاء الضوابط الحدودية بين دول الاتحاد الأوروبي.

وقالت مصادر في الحزب اليوم الثلاثاء، إنه منذ أربع سنوات كانت هناك ست دول في الاتحاد الأوروبي - بما في ذلك النمسا - تقوم بعمليات تفتيش على الحدود بشكل مؤقت وقد تم تمديدها مرارا وتكرارا.

وأكدت المصادر أن حزب (نويس) يعارض استمرار عمليات التفتيش الحدودي لمدد جديدة، موضحة أن هذه العمليات تسببت في اختناقات مرورية طويلة وفى طول أوقات الانتظار؛ مما أدى إلى خسارة أموال في بعض الشركات إضافة إلى تكاليف باهظة لخدمات الطوارئ.

وأشارت المصادر إلى ارتفاع عدد المعابر الحدودية غير القانونية بشكل ملحوظ جراء هذه الإجراءات لافتة إلى اعتبار الحزب أن الإجراءات تهدم عقودًا من الجهود لزيادة حرية مواطني الاتحاد الأوروبي في التنقل بين دول الاتحاد.