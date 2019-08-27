مكرم محمد أحمد: إنجازات السيسي في الإصلاح الاقتصادي جعلت مصر موضع اهتمام العالم كله

قال الكاتب الصحفي، مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن "إنجازات السيسي ونجاحه في تحقيق الإصلاح الاقتصادي، واهتمامه بالقارة الإفريقية، كل هذه الأشياء جعلت مصر موضع اهتمام العالم كله".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي كان يشبه القيام بالأمر المستحيل، معقبًا: "كم مرة حاولت مصر القيام بإصلاح اقتصادي، وتيجي في نص السكة ومتقدرش".

وتابع: "الحاكم اللي موجود يعلم إنه مضطر لاتخاذ قرارت صعبة ربما تؤثر على شعبيته وحكمه، فكل محاولات الإصلاح ابتداء من عبد الناصر لم تكتمل خوفًا من تذمر الناس".

وعقب أن اتخاذ هذه الإجراءات الاقتصادية، يؤدي إلى وفرة هائلة في حجم الأموال التي تنفقها الدولة، ومن ثم تصبح قادرة على الانفاق على الصحة والتعليم، مضيفًا: "السيسي نجح في رفع دعم الطاقة بالكامل، وأبقى على دعم الخبر وبعض السلع لصالح الطبقات الفقيرة".