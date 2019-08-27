 المؤشر نيكي يرتفع 1.02% في بداية التعاملات بطوكيو - بوابة الشروق
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المؤشر نيكي يرتفع 1.02% في بداية التعاملات بطوكيو

أرشيفية
أرشيفية
طوكيو (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:51 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 3:51 ص

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء.

وصعد نيكي 1.02 في المئة إلى 20467.22 نقطة في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.93 في المئة إلى 1491.72 نقطة.

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