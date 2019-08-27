استمرار أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور

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تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور؛ لضخ مياه نقية وصالحة للمواطنين.

وأكد المهندس جمال عبدالصبور، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بفريق عمل متكامل لإصلاح وعمل صيانة كاملة لمحبس المياه بالخط الرئيسي للخزان الخرساني "16" بوصة، المغذي للمنطقة الصناعية والزهراء والسلام والجبيل بمدينة طور سيناء.

وأضاف أنه يوجد استجابة سريعة من قبل الشركة لشكاوى المواطنين وسرعة الانتهاء من جميع الأعطال أو أعمال صيانة قد تتسبب في قطع أو ضعف للمياه؛ مراعاة للمواطنين.