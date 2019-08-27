 استمرار أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد إقالة لاسارتي.. من المدرب المناسب للنادي الأهلي؟





النتـائـج تصويت

استمرار أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور

صيانة خط المياه
صيانة خط المياه
رضا الحصري
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 12:29 م | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 12:29 م

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أعمال الصيانة لخطوط مياه الشرب الرئيسية بمدينة الطور؛ لضخ مياه نقية وصالحة للمواطنين.

وأكد المهندس جمال عبدالصبور، رئيس قطاع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، أنه جرى الدفع بفريق عمل متكامل لإصلاح وعمل صيانة كاملة لمحبس المياه بالخط الرئيسي للخزان الخرساني "16" بوصة، المغذي للمنطقة الصناعية والزهراء والسلام والجبيل بمدينة طور سيناء.

وأضاف أنه يوجد استجابة سريعة من قبل الشركة لشكاوى المواطنين وسرعة الانتهاء من جميع الأعطال أو أعمال صيانة قد تتسبب في قطع أو ضعف للمياه؛ مراعاة للمواطنين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك