رئيس الاتحاد البرلماني العربي يدين الهجوم الإرهابي بقضاء داقوق في العراق

أدان رئيس الاتحاد البرلماني العربي عاطف الطراونة اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي الأخير الذي استهدف ملعباً لكرة القدم في قضاء داقوق في محافظة كركوك العراقية، على يد تنظيم داعش الإرهابي، وأسفر عن مقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين.

ودعا الطراونة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - إلى تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية؛ لمحاربة تلك الآفة الخطيرة واقتلاعها من جذورها، معربا عن وقوف الاتحاد ودعمه المطلق وتضامنه المستمر مع العراق الشقيق في جهوده الاستثنائية لاجتثاث الإرهاب من جذوره، والقضاء على تنظيم داعش) الإرهابي.

وتوجه الطراونة إلى العراق بأصدق وأحر مشاعر العزاء ولأسر الشهداء من المدنيين الأبرياء، داعيا الله- عز وجل- أن يلهمهم الصبر والسلوان، وللجرحى والمصابين الشفاء العاجل.