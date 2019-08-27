تحسن الثقة في مناخ الأعمال بفنلندا بصورة طفيفة في أغسطس

أفاد اتحاد الصناعات الفنلندنية، بأن الثقة في مناخ الأعمال في البلاد شهدت تحسنا طفيفا في شهر أغسطس الجاري.

ووفقا لما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء، ارتفع معدل الثقة إلى سالب 2 مقابل سالب 4 في يوليو.

وأعلن مكتب الإحصاء الوطني بصورة منفصلة تراجع ثقة المستهلكين إلى سالب 4.5 مقابل سالب 3.9.

وذكر اتحاد الصناعات، أن طلبات الشراء واصلت التراجع إلى ما دون المتوسط على المدى الطويل. كما ظلت المخزونات عند مستويات أعلى من المعتاد.

كان رئيس وزراء الفنلندي أنتي رينه حذر في وقت سابق الشهر الجاري من أن تباطؤ الاقتصاد العالمي سيكون له تداعياته على الاقتصاد الفنلندي، وأن من شأنه أن يهدد أهداف توفير وظائف التي حددتها الحكومة.