مطار بكين الدولي الجديد يجري اختبار طيران ناجحا في ظروف انخفاض مستوى الرؤية

أكمل مطار بكين داشينغ الدولي الجديد بنجاح تجربة اختبار التعامل مع ظروف انخفاض مستوى الرؤية.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية "سي جي تي إن" اليوم الثلاثاء، أن التجربة استمرت نحو أربع ساعات، وهبطت خلالها خمس طائرات بسلاسة على التوالي تحت قيادة إدارة الحركة الجوية لمنطقة شمالي الصين.

وكان مطار بكين داشينغ الدولي الجديد أجرى الشهر الماضي أول محاكاة تشغيلية شاملة، قبل تشغيله الرسمي في 30 سبتمبر المقبل.

وبدأ إنشاء مطار بكين داشينغ الدولي عام 2014 واكتمل بناؤه في 30 يونيو الماضي ، ويقع المطار على بعد 46 كيلومترا جنوب وسط بكين. ويهدف إلى تخفيف الضغط عن مطار العاصمة الدولي المكتظ والذي يقع في الضاحية الشمالية الشرقية لبكين.

ومن المنتظر أن يستوعب الجديد 45 مليون مسافر سنويا بحلول عام 2021 ، ثم 72 مليون مسافر بحلول عام 2025.