عرضت فضائية "يورو نيوز عربي"، مساء اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يرصد تحليق روبوت طائر فوق رؤوس زوار معرض في الصين.

وذكرت "يورو نيوز"، أنه قد هذا الشهر النسخة الخامسة من معرض دولي للروبوتات في الصين حيث استعرضت شركات عاملة في هذا المجال أحدث ابتكاراتها التي شملت روبوتا على هيئة طائر يمكنه الطيران فعلا.

وأوضحت أن الروبوت الطائر الذي استوحت شركة فيستو الألمانية فكرته من طائر النورس الفضي يمكنه الانطلاق من وضع الثبات والطيران والهبوط باستخدام قوة الدفع الخاصة به، ومزود بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) وكاميرا تمكنه من الطيران بالاعتماد على نفسه جزئيا.





