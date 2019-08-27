نتنياهو يطلب من نصر الله «الهدوء» عقب تهديداته للجيش الإسرائيلي

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، من الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، أن "يهدأ"، على خلفية تهديدات الأخير للجيش الإسرائيلي بسبب الطائرتين الإسرائيليتين اللتين سقطتا في إحدى ضواحي بيروت.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن نتنياهو قوله "سمعت ما قاله نصر الله. وأقترح عليه أن يهدأ. إنه يعلم جيدا أن إسرائيل تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعداءها".

وأنهى نتنياهو كلمته بتحذير، قائلاً "إلى لبنان وإلى قاسم سليماني (قائد فيلق القدس الإيراني) أيضًا، أقول: كن حذرًا فيما تقوله، وكن أكثر حرصًا في تصرفاتك".

جاء تحذير نتنياهو "غير المباشر" كرد على تهديدات نصر الله أمس، حيث قال "أقول للجيش الإسرائيلي على الحدود.. من الليلة قف على الحائط على رجل ونصف وانتظرنا ... لأن ما حصل لن يمر".

وكان سليماني قد كتب - في تغريدة على موقع "تويتر" - أمس الأول - ردا على ضربات جوية إسرائيلية على سوريا وسقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين إن "هذه العمليات المجنونة، هي آخر تخبطات إسرائيل".