سلطنة عمان والمجر تبحثان علاقات التعاون البرلماني

تسلم رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال المعولي رسالة خطية من رئيس مجلس النواب المجري لاسلو كوفير، تتعلق بالعلاقات الثنائية.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء، أن المعولي أكد -خلال تسلمه الرسالة من سفير المجر لدى السلطنة إشتفان كريجاك- عمق العلاقات الثنائية بين السلطنة ودولة المجر، مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتنميتها في مختلف الجوانب.

من جانبه، أعرب السفير المجري عن المستوى المتقدم للعلاقات القائمة بين البلدين ، مشيدا بالدور الحيوي الذي تقوم به السلطنة في خدمة قضايا المنطقة، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة وما أتاحته هذه الزيارة له من فرصة للتباحث في عدد من القضايا التي تهم البلدين .