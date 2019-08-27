هيئة الحوار الجزائرية: استقبلنا نشطاء المجتمع المدني والمئات من الشباب

أكدت هيئة الوساطة والحوار الوطني بالجزائر، اليوم الثلاثاء، أنها استقبلت منذ تشكيلها العديد من النشطاء في المجتمع المدني والمئات من المواطنين الشباب الذين قدموا من مختلف ربوع الوطن من أجل عرض آرائهم.

وقالت الهيئة - في بيان لها اليوم - إنه تم الإصغاء بتمعن لآراء الفاعلين في المجتمع المدني والمئات من الشباب، وأخذها بعين الاعتبار، مشيدة بحجم المبادرات التي تم اتخاذها في إطار الحوار من قبل الشباب.

وتهدف الهيئة التي تم تشكيلها يوم 25 يوليو الماضي بقيادة كريم يونس الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) إلى المساهمة في تهيئة الظروف اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة بشفافية كاملة وانتظام.

وسيغطي الحوار جميع الجوانب المتعلقة بتنظيم هذه الانتخابات ومراحلها التحضيرية والشروط اللازمة لها ومجريات العملية الانتخابية وتحديد تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يكون هذا الحوار شاملا وجامعا لكل الطبقة السياسية وللفعاليات الأكثر تمثيلا للمجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وممثلي الحراك الشعبي إذا رغبوا في ذلك.