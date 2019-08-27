تعثر المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين في إيطاليا بشأن الائتلاف الحاكم الجديد

كثفت حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسة، من الضغط على الحزب الديمقراطي المنتمي إلى تيار يسار الوسط، وأصرت على أنها ستنهي المحادثات ما لم يبقى جوزيبي كونتي، رئيسا للوزراء، مما يزيد من خطر إجراء انتخابات مبكرة.

وبعد اجتماع الطرفين حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، قالت الحركة في بيان صباحي، إن اللقاء "لم يصل إلى شيء"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت حركة خمس نجوم إن الديمقراطيين: "يتحدثون إلينا عن الوظائف والوزارات فقط، ولم نتحدث عن القضايا أو الميزانية".

وكان التقدم الأولي الذي تم إحرازه في المحادثات، أدى إلى إثارة التفاؤل بشأن إمكانية وصول الطرفين إلى اتفاق يحول دون إجراء انتخابات عامة مبكرة.

ويعترض الحزبان على الموعد النهائي الذي حدده الرئيس سيرجيو ماتاريلا، للتوصل إلى إجابة قاطعة بشأن النجاح أو الفشل، بحلول الوقت الذي يجتمع فيه مع زعماء حركة 5 نجوم والديمقراطيين، بعد ظهر غدا الأربعاء.

وقد بدت العلاقات متوترة في مطلع الاسبوع الجاري بين حركة خمس نجوم والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، وسط المفاوضات الجارية لتشكيل حكومة جديدة، حيث يحاول الحزبان تشكيل ائتلاف جديد في إيطاليا من شأنه إقصاء الزعيم اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، خارج السلطة.

وكانت إيطاليا قد هوت في أزمة سياسية الأسبوع الماضي، بعدما أنهى سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، 14 شهرا من ائتلاف مع حركة 5 نجوم المعادية للمؤسسات.