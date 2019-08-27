 كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا لرعاياها من السفر إلى هونج كونج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية تصدر تحذيرا لرعاياها من السفر إلى هونج كونج

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 27 أغسطس 2019 - 9:28 ص

 

أصدرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء المستوى الأول من تحذيرات السفر إلى هونج كونج في ظل استمرار الاحتجاجات المنددة بالنفوذ الصيني هناك.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة أنها قلقة من سلامة المواطنين نتيجة استمرار المظاهرات والاشتباكات العنيفة بين المتظاهرين ورجال الشرطة، داعية المواطنين المقيمين أو الذين يرغبون في السفر إلى هونج كونج إلى توخي الحذر من استمرار المظاهرات وتصاعد أحداث العنف بالبلاد.

وتخطط الوزارة للنظر في تصعيد مستوى الحذر حسب الأوضاع الأمنية في هونج كونج.

يذكر أن وزارة الخارجية لديها نظام تحذير من السفر يضم 4 مستويات: المستوى الأول (التحذير الأزرق، أخذ الحيطة) والمستوى الثاني (التحذير الأصفر، الحذر الشديد) والمستوى الثالث (التحذير الأحمر، التوصية بالانسحاب) والمستوى الرابع (التحذير الأسود، حظر السفر).

وتشهد هونج كونج مظاهرات مستمرة ضد مشروع قانون تسليم المجرمين والذي يسمح للصين بمحاكمة المشتبه بهم مما أثار مخاوف حقوقية لدى المعترضين.

واستخدمت شرطة هونج كونج آليتين مجهزتين بخراطيم المياه لأول مرة لتفريق المتظاهرين، وأيضا أطلقت طلقات تحذيرية من سلاح ناري.

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