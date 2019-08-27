السعودية تجدد دعوتها للأطراف اليمنية في عدن للاجتماع في المملكة لمناقشة الخلافات

جددت السعودية اليوم الثلاثاء، دعوتها جميع الأطراف اليمنية في عدن إلى عقد اجتماع في المملكة لمناقشة الخلافات وتوحيد الصف للتصدي لميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

صرح بذلك وزير التجارة والاستثمار، وزير الإعلام السعودي بالنيابة، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية (واس) عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال: "إن الدعوة تأتي تجسيدًا لحرص المملكة على تغليب الحكمة والحوار ونبذ الفرقة ووقف الفتنة وتوحيد الصف للتصدي لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران والتنظيمات الإرهابية الأخرى واستعادة الدولة وعودة اليمن الشقيق آمنًا مستقرًا".

وشدد مجلس الوزراء السعودي في هذا السياق على ما تضمنه البيان المشترك الصادر عن وزارتي الخارجية السعودية الإماراتية"، وما أكد عليه "من حرص وسعي البلدين الكامل للمحافظة على الدولة اليمنية ومصالح الشعب اليمني وأمنه واستقراره واستقلاله ووحدة وسلامة أراضيه تحت قيادة الرئيس الشرعي لليمن، وللتصدي لانقلاب المليشيا الحوثية الإرهابية والتنظيمات الإرهابية الأخرى، والمطالبة بسرعة الانخراط في حوار ( جدة) الذي دعت له المملكة لمعالجة أسباب وتداعيات الأحداث التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، ورفض واستنكار للاتهامات وحملات التشويه التي تستهدف دولة الإمارات العربية المتحدة على خلفية تلك الأحداث".

وأوضح القصبي: "أن مجلس الوزراء، جدد إدانة المملكة لاقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، ورفضها لاستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، ودعوتها إلى تضافر جهود المجتمع الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من مختلف الممارسات العدوانية الإسرائيلية التي تعد استفزازًا لمشاعر المسلمين وانتهاكاً لحقوق أبناء الشعب الفلسطيني ".

وأكد مجلس الوزراء مباركة السعودية للاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه كل الأطراف السودانية، مشددًا على حرص المملكة على كل ما يضمن أمن السودان واستقراره.