تحقيق جديد مع شركة فيسبوك بشأن حماية البيانات في ألمانيا

بدأ جهاز حماية البيانات في مدينة هامبورج الألمانية تحقيقا جديدا بشأن تعامل شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مع المحادثات الصوتية لمستخدمي خدمات الشبكة، بالإضافة إلى التحقيق الذي يجري بشأن نظام المساعدة الصوتي الآلي الخاص بشركة خدمات الإنترنت "جوجل".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مفوض حماية البيانات في هامبورج القول إن فيسبوك تخضع حاليا لتحقيق منفصل بشأن نسخ اتصالات المستخدمين مع الشبكة واتصالاتهم مع بعضهم البعض، مضيفا أنه "تم استخدام التقييم اليومي في فيسبوك مسنجر لتحقيق أقصى استفادة من وظيفة النسخ".

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق من الشهر الحالي أن "فيسبوك" تنسخ المحادثات الصوتية للمستخدمين الذين يختارون هذا الخيار في تطبيق مسنجر لنسخ محادثاتهم الصوتية.

وبحسب ما ذكرته شركة فيسبوك في بيان موجه عبر البريد الإلكتروني إلى جهاز حماية البيانات الأيرلندي، فإن المراجعة البشرية التي تقوم بها لهذه المحادثات كانت تستهدف التأكد من مدى فاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التطبيق في ترجمة الرسائل بصورة صحيحة.

ورغم أن خاصية تحويل الصوت إلى نص في تطبيق مسنجر، غير متاحة حتى الآن للمستخدمين في أوروبا، يرى الاتحاد الأوروبي أن "فيسبوك" نسخت بدون قصد وبشكل يدوي تسجيلات صوتية لنحو 50 مستخدم أوروبي في 14 دولة..

وذكر جهاز حماية البيانات في أيرلندا أنه أبلغ الأجهزة المعنية في 14 دولة أوروبية أخرى بهذه المعلومات.