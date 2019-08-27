اجتماع بالجامعة العربية لإعادة تقييم الاتفاقيات في مجال النقل

بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع المشترك للجان الفنية للنقل البري والبحري والمتعدد الوسائط برئاسة ممثل وزارة النقل بالسعودية تامر النحاس، وبمشاركة وفود من قطاعات النقل المختلفة في الدول العربية.

وقالت الدكتورة دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية إن الاجتماع يناقش على مدى 3 أيام، عددا من الموضوعات المتعلقة بقطاعات النقل المختلفة وفي مقدمتها ورقة العمل المقدمة من الكويت بشأن مراجعة حالة الاتفاقيات العربية في مجال النقل بهدف تقييم وتطوير هذه الاتفاقيات لمواكبة المتغيرات العالمية في مجال النقل.

وأضافت الظاهر - في تصريح لها على هامش الاجتماع - أن الورقة تتضمن آلية من عدة مراحل لتفعيل الاتفاقيات العربية في مجال النقل من أجل مواءمة هذه الاتفاقيات مع نظيرتها الدولية.

وأوضحت أن الاجتماع يناقش أيضا مشروع اتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية في ضوء القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مارس 2017 بشأن توصية لجنة الشئون القانونية بإعادة مشروع هذه الاتفاقية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإحالته إلى وزراء النقل العرب للنظر في إمكانية إفراد اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري بين الدول العربية وآخرى لتنظيم الإجراءات الفنية لنقل الركاب والبضائع بحرا بين الدول العربية، وذلك بالرجوع إلى الاتفاقيات الدولية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت ملاحظات من بعض الدول العربية خاصة من الأردن والكويت وسلطنة عمان والسودان حول هذا الموضوع من أجل الأخذ بها، بينما أيدت العراق الانضمام إلى هذه الاتفاقية.

وأكدت أن الاجتماع يسعى في مناقشاته من خلال المسودة الثالثة لمشروع الاتفاقية التي تلقتها من الأكاديمية العربية للنقل البحري بعد أخذ ملاحظات الدول في الاعتبار.

ولفتت الظاهر إلى أن الاجتماع يناقش أيضا دراسة مشروع إنشاء البوابة الإلكترونية العربية لتسهيل النقل والتجارة بهدف تحديث عناصر هذه الدراسة في ضوء المستجدات الحالية وذلك تنفيذا لقرار وزراء النقل العرب في دورته 30 لعام 2017 بشأن مشروع إنشاء هذه البوابة وتدبير التمويل اللازم لها.